Riva celebra il made in Italy in un corto con Favino (Di martedì 8 settembre 2020) Si intitola Riva in the Movie, il cortometraggio che celebra il cinema, «la più saggia delle follie», come viene definito nello short movie, la voglia di sognare andando oltre i limiti del conosciuto. Caratteristiche che appartengono anche al mondo della nautica e di Riva - marchio che fa capo al Gruppo Ferretti - che con i suoi motoscafi è stato protagonista di numerosi film: dalla saga di James Bond alla Grande Bellezza di Paolo Sorrentino (dove si vede l’Aquarama, motoscafo amato dalle celebrity, da Brigitte Bardot ad Aristotele Onassis), ma anche La Baia di Napoli e Il Sorpasso, «Riva in the movie è dedicato a chi crede nel potere magico dell’immaginazione e del talento», ha detto Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti ... Leggi su gqitalia

