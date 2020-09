Risarcimento diretto: cos’è, come funziona e a chi spetta (Di martedì 8 settembre 2020) Risarcimento diretto: cos’è, come funziona e a chi spetta Le società assicurative sono in continua competizione tra loro per accaparrarsi la clientela, lottando per conquistare fette maggiori del mercato, e per fare ciò, offrono tutta una serie di garanzie e condizioni vantaggiose ai loro assicurati. Ciò accade ad esempio in materia di procedure di liquidazione danni derivanti da incidente stradale: una di queste procedure si chiama “Risarcimento diretto” ed è ciò di cui vogliamo occuparci di seguito. come è garantito l’automobilista che stipula l’assicurazione auto, in caso di sinistro stradale? come funziona la procedura di ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Risarcimento diretto Risarcimento diretto: cos'è? La Legge per Tutti Portava i migranti in Svizzera

Lisa Bosia Mirra aiutò 24 persone ad entrare in Canton Ticino. Il giudice: «Ma a Como non erano in pericolo di vita» Mentre accusa e difesa continuano a darsi battaglia e dovranno nuovamente presentar ...

Bic: Quante novità alla Millennium Padova!

Una campionessa paralimpica come presidente, un tecnico della Nazionale come coach. Tante le novità in casa Studio3A Millennium Basket, la società patavina di pallacanestro in carrozzina, unica portac ...

Lisa Bosia Mirra aiutò 24 persone ad entrare in Canton Ticino. Il giudice: «Ma a Como non erano in pericolo di vita» Mentre accusa e difesa continuano a darsi battaglia e dovranno nuovamente presentar ...Una campionessa paralimpica come presidente, un tecnico della Nazionale come coach. Tante le novità in casa Studio3A Millennium Basket, la società patavina di pallacanestro in carrozzina, unica portac ...