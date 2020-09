Nina Moric: una gaffe esilarante fa il giro del web (Di martedì 8 settembre 2020) Ha dell’esilarante la storia di Nina Moric, la showgirl pubblica una story su Instagram in cui svela di essere andata dal veterinario a portare il suo gatto, ma… Nina Moric ne ha combinata una bella grossa questa volta. La showgirl pubblica un’Instagram story in cui svela di essere andata dal veterinario per un controllo al suo gatto ma, una volta arrivata a destinazione, si è accorta di aver lasciato il suo piccolo a casa. La storia ovviamente ha del comico e gli utenti del social non potranno che farsi una bella risata per quanto accaduto. Nina aveva dunque intenzione di recarsi dal suo veterinario di fiducia per far visitare il suo compagno felino. Ma qualcosa deve essere andato storto e Nina si è addirittura ... Leggi su bloglive

