Miley Cirus la confessione struggente: “Il mio cervello non funzionava più bene…” (Di martedì 8 settembre 2020) Miley Cirus ha lanciato il suo nuovo singolo “Midnight Sky” a fine agosto, in una lunga intervista al podcast The Joe Rogan Experience ha confessato di aver messo fine alla sua dieta vegana dopo sei anni. La pop star ha avuto dei problemi di salute a causa di questo regime alimentare. “Mi sentivo molto stanca, avevo difficoltà a capire cosa cosa mi succedeva intorno” Miley ha seguito il regime alimentare vegano per ben sei anni, dal 2013 al 2019 e a seguito di alcuni problemi legati proprio a questo ha deciso di interromperlo. L’ex star della Disney, aveva interpretato Hanna Montana, ha confessato: “Ho abbandonato la dieta vegana. Il mio cervello non correva più”, adesso mangia solo pesce. E’ stato grazie al suo ex marito, l’attore Liam Hemsworth, ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Miley Cirus: “Basta dieta vegana. Il mio cervello non funzionava più” - #Miley #Cirus: #“Basta #dieta #vegana. - Noovyis : (Miley Cirus: “Basta dieta vegana. Il mio cervello non funzionava più”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Miley Cirus: “Basta dieta vegana. Il mio cervello non funzionava più” - singinmind : @idkwhotrust Sai che ho sempre pensato che la persona nella tua icon fosse miley cirus? Ci assomigli un casino - swtanaavennue : @sidrtoside Miley cirus e lizzo -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cirus Miley Cyrus: “Basta dieta vegana. Il mio cervello non funzionava più” Il Fatto Quotidiano Miley Cyrus non è più vegana: la dieta stava mettendo a rischio la salute del suo cervello

Miley Cyrus non ha mai nascosto di aver seguito in modo scrupoloso la dieta vegana negli ultimi anni, è dal 2013 che aveva smesso di mangiare ogni tipo di alimento di origine animale ma di recente le ...

Miley Cirus: “Basta dieta vegana. Il mio cervello non funzionava più”

Sei anni di regime vegano poi Miley Cyrus ha mollato il colpo e non ce l’ha fatta più. La cantante ha confessato, durante una intervista al podcast The Joe Rogan Experience, che ha dovuto rivedere l’a ...

Miley Cyrus non ha mai nascosto di aver seguito in modo scrupoloso la dieta vegana negli ultimi anni, è dal 2013 che aveva smesso di mangiare ogni tipo di alimento di origine animale ma di recente le ...Sei anni di regime vegano poi Miley Cyrus ha mollato il colpo e non ce l’ha fatta più. La cantante ha confessato, durante una intervista al podcast The Joe Rogan Experience, che ha dovuto rivedere l’a ...