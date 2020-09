Mentana 'sega' un servizio sulla Bielorussia per dare rapidamente la linea a Otto e mezzo (Di martedì 8 settembre 2020) Un servizio stoppato a metà e sfumato senza il minimo preavviso. Al Tg La7 Enrico Mentana ha interrOtto senza troppi giri di parole un filmato per lanciare rapidamente la pubblicità: “Stasera riprende Otto e mezzo”, ha detto con foga il direttore che aveva lasciato in coda non un servizio sul calcio o sullo spettacolo, bensì un approfondimento di Frediano Fenucci sulle condizioni di salute di Alexei Navalby e sulla bollente situazione in Bielorussia, dove da settimane sono in corso proteste contro il dittatore Lukashenko.Nella giornata di lunedì l’esponente di spicco dell’opposizione Maria Kolesnikova è stata rapita da un commando di uomini incappucciati e, proprio mentre si ... Leggi su blogo

toysblogit : Mentana 'sega' un servizio sulla Bielorussia per dare rapidamente la linea a Otto e mezzo - giobandnere : RT @AMIN1908: E anche di Mentana fotte sega ... - SOLOJUVE11 : @pisto_gol Ma in quale programma Mediaset avete sentito una critica a Galliani per aver pagato Dugarry, una sega at… - AMIN1908 : E anche di Mentana fotte sega ... -

Ultime Notizie dalla rete : Mentana sega Tg La7, tagliato un servizio sulle proteste in Bielorussia per dare la linea alla Gruber TVBlog.it