Maurizio Cattelan: «Pronti? Si cambia» (Di martedì 8 settembre 2020) Uno sfasciacarrozze alla periferia di Milano è il teatro dell’assurdo nel quale Maurizio Cattelan si esibisce in un dialogo estetico con la sua eredità artistica. Se stesso, come oggetto di uno straordinario creative concept. Ha 60 anni, infinite capacità espressive, nessun desiderio di svolgere bilanci, la consapevolezza di aver goduto di una quarantena in Costa Rica, da dove GQ ha «prelevato» Maurizio Cattelan per riportarlo al dovere narrativo. Così un artista che non ha mai firmato nulla, ma che tutti nel mondo conoscono per la sua energia pop, ha interpretato l’idea di cambiamento, di mutazione positiva, che è il nuovo scopo dell’umanesimo contemporaneo, messo alla prova dalla pandemia. Racconta l’uomo ... Leggi su gqitalia

