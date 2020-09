L’omicidio di Willy Monteiro Duarte, uno dei ragazzi fermati conferma la ricostruzione dei carabinieri sulla “rissa alla Trainspotting” (Di martedì 8 settembre 2020) Francesco Belleggia conferma tutto e incastra i tre sodali accusati dell’omicidio Willy Monteiro Duarte. Il 23enne, difeso dall’avvocato Vito Perugini, ha fornito una versione dei fatti accaduti la notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro, in provincia di Roma, totalmente differente da quella messa a verbale dai fratelli Gabriele e Marco Bianchi e da Mario Pincarelli, che invece asseriscono di non aver “nemmeno toccato” il ragazzo. Un racconto dei fatti, emerso durante l’interrogatorio di garanzia, molto più aderente alla prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno arrestato i quattro in flagranza di reato. La convalida ancora non è stata comunicata via pec ai legali ma fonti inquirenti la danno per scontata. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

