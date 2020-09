L'insostenibile dolore di Colleferro (Di martedì 8 settembre 2020) “L’unica cosa che mi rincuora è che non sono direttamente di qua”. Due giorni dopo, Colleferro prova ad allontanare lo sgomento in cui l’ha precipitata l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. “Un fatto troppo grande, non avremmo mai immaginato potesse succedere qua”, spalanca gli occhi una dipendente della tabaccheria Galli, pieno centro cittadino, un centinaio di metri dallo slargo dove il 21enne di Paliano, di origini capoverdiane, è stato pestato a morte nella notte tra sabato e domenica. “Non è bello che adesso Colleferro si ritrovi su tutti i giornali e le tv, che venga ricordato per questo brutto fatto. O no?”, chiede la donna e ripete: “Ma chi ha fatto questo non fa parte della nostra comunità e noi aspettiamo risposte dalla giustizia. Risposte certe e ... Leggi su huffingtonpost

lucabattanta : RT @AndFranchini: L'insostenibile dolore di #Colleferro - AndFranchini : L'insostenibile dolore di #Colleferro - luciapanizio : RT @HuffPostItalia: L'insostenibile dolore di Colleferro - cesarebrogi1 : RT @paoloNPI: L'insostenibile dolore di Colleferro (dall'inviata, L. Matarese) - Paso45038503 : RT @HuffPostItalia: L'insostenibile dolore di Colleferro -

Ultime Notizie dalla rete : insostenibile dolore L'insostenibile dolore di Colleferro L'HuffPost L'insostenibile dolore di Colleferro

“Non è bello che adesso Colleferro si ritrovi su tutti i giornali e le tv, che venga ricordato per questo brutto fatto. O no?”, chiede la donna e ripete: “Ma chi ha fatto questo non fa parte della nos ...

Un solo mondo: insieme è possibile

Ci sono due elementi che questi mesi di pandemia hanno messo in luce, forse più di ogni altro: in primo luogo il fatto che questa nostra società globalizzata è un mondo inevitabilmente interconnesso ...

“Non è bello che adesso Colleferro si ritrovi su tutti i giornali e le tv, che venga ricordato per questo brutto fatto. O no?”, chiede la donna e ripete: “Ma chi ha fatto questo non fa parte della nos ...Ci sono due elementi che questi mesi di pandemia hanno messo in luce, forse più di ogni altro: in primo luogo il fatto che questa nostra società globalizzata è un mondo inevitabilmente interconnesso ...