Laura Chiatti “Sei troppo magra”: La sua risposta su IG (Di martedì 8 settembre 2020) La bellissima Laura Chiatti non le manda certo a dire. Dopo l’ennesimo messaggio “Sei troppo magra” lei decide di rispondere in questo modo. View this post on Instagram Niente male… A post shared by LauraChiatti82 (@LauraChiatti82) on Aug 26, 2020 at 8:50am PDT Laura Chiatti non le manda certo a dire. Dopo la pubblicazione di … L'articolo Laura Chiatti “Sei troppo magra”: La sua risposta su IG Curiosauro. Leggi su curiosauro

clalurid74 : RT @GiuliaDiVita: E Laura Chiatti è troppo magra, e @VaneIncontrada è troppo grassa, e la modella di #Gucci è troppo brutta. E quando vi f… - wctsxn : @_agnesnutter la scena è del film 'un'avventura' (2019) con michele riondino e laura chiatti! molto carino, te lo consiglio ?? - roberto_carboni : RT @GiuliaDiVita: E Laura Chiatti è troppo magra, e @VaneIncontrada è troppo grassa, e la modella di #Gucci è troppo brutta. E quando vi f… - GiuliaDiVita : E Laura Chiatti è troppo magra, e @VaneIncontrada è troppo grassa, e la modella di #Gucci è troppo brutta. E quand… - GossipItalia3 : Laura Chiatti polemica su Venezia 77, fan le danno ragione: «Ci vanno tutti fuorché gli attori» #gossipitalianews -

Laura Chiatti «troppo magra». L'attrice sbotta su Instagram dopo l'ennesimo commento Il Messaggero

Laura Chiatti, critiche per il peso

Sui social Laura Chiatti ha postato uno scatto in cui è ritratta insieme a suo figlio Enea all’interno della sua cabina armadio. Lo scatto dell’attrice è stato criticato dai fan che l’hanno accusata d ...

