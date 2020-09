La verità sull'uso delle mascherine in classe secondo i pediatri (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Le scuole stanno per ricominciare e uno degli argomenti di discussione è se sia giusto o meno far indossare le mascherine ai bambini durante l'intera permanenza nell'edificio scolastico. Dubbi che sorgono anche alla luce di recenti dichiarazioni, che sosterrebbero che la mascherina chirurgica può causare ai bambini un senso di calore, irritazione, difficoltà respiratorie, fastidio, difficoltà di concentrazione, distrazione e, infine, il rifiuto di indossare la mascherina stessa. Ma è davvero così? I pediatri parlano di fake news A fugare molti dei dubbi è la Società Italiana di pediatria (SIP). "Sono comparse tante fake news sulle mascherine. Innanzitutto, si pensa che sia pericolosa perché un ... Leggi su agi

FefiQuiles : @Maxip_Ks @verit_ass Eso, cuidate uwu - flaviotiravento : RT @ilgiornale: Trecento euro per un banco da 30 dollari su AliBaba La verità sui banchi della Azzolina modelli monoposto variopinti e dota… - 2piedi : RT @ilgiornale: Trecento euro per un banco da 30 dollari su AliBaba La verità sui banchi della Azzolina modelli monoposto variopinti e dota… - news24_napoli : Milan, la verità sul colpo Chiesa: questa la risposta di Commisso… all’Inter - gazz_rossonera : Milan, la verità sul colpo Chiesa: questa la risposta di Commisso… all’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : verità sull Fiction d'antan "nell'Ora della verità" ilGiornale.it La verità sull'uso delle mascherine in classe secondo i pediatri

Davvero esiste un rischio di ipossia per i bambini? La Società italiana di pediatria fa chiarezza su una serie di notizie e fake news uscite nelle ultime settimane.

Ora spunta la verità: "Ecco perché Kate Middleton porta la borsetta in quel modo"

Myka Meier è una nota esperta di etichetta nel mondo anglosassone, autrice di alcuni volumi sul tema, ed insegnante di bon ton in alcuni corsi gestiti attraverso la scuola Beaumont Etiquette da lei st ...

Davvero esiste un rischio di ipossia per i bambini? La Società italiana di pediatria fa chiarezza su una serie di notizie e fake news uscite nelle ultime settimane.Myka Meier è una nota esperta di etichetta nel mondo anglosassone, autrice di alcuni volumi sul tema, ed insegnante di bon ton in alcuni corsi gestiti attraverso la scuola Beaumont Etiquette da lei st ...