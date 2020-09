"La pandemia ha allargato il divario sociale", dice Mattarella (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - "La chiusura delle scuole e, nei Paesi dove è stato possibile, l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la didattica a distanza, hanno inciso sull'apprendimento e sui programmi di formazione. Pur fra grandi difficoltà, e con il concorso degli insegnanti, i periodi di forzata permanenza a casa sono stati per tanti studenti ragione di accelerazione dell'utilizzo degli strumenti digitali. La pandemia ha allargato in molti contesti il divario sociale e digitale, rimarcando le difficoltà dei più vulnerabili. Il tema del divario non riguarda soltanto la scuola, né soltanto i giovani". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale dell'Alfabetizzazione. L'importanza ... Leggi su agi

