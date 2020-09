Juventus, Pistocchi: “Pirlo schiererà questo modulo, su Ronaldo” (Di martedì 8 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania, Maurizio Pistocchi, si esprime sulle idee di gioco del neo tecnico Pirlo e sulle pedine fondamentali della squadra come Dybala e Ronaldo. Secondo il noto giornalista sportivo, sarebbero confermate le voci che vedrebbero Pirlo schierare una difesa a 3 stile ‘Contiano’, in un 3-4-1-2 con il trequartista, ruolo che potrebbe essere ricoperto anche dal neo acquisto Kulusevski: “A me risulta che Pirlo voglia giocare con il 3-4-1-2, Kulusevski è un grande giocatore anche fisicamente“. Difficile per il resto decifrare le idee del neo-tecnico Pirlo, in particolare in merito ai giocatori che deciderà di impiegare e in quali ruoli, certamente saranno utili alla causa quei profili in grado di ricoprire più ruoli, vedi Cuadrado considerato incedibile. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

CorvasceNicola : @pisto_gol @ManCity Guardi Sig Pistocchi lei parla sempre e solo di Juventus ma della vergognosa presenza di Oriali… - junews24com : Pistocchi si interroga: «Chi è più adatto per giocare con CR7?» - - j_7ragon : #Criscittiello #SkySport #Pistocchi #SportMediaset e tutti quelli che facevano i conti alla #Juventus dove sono?… -