Il Trono di Spade, Maisie Williams svela il finale originale riservato al Re della Notte (Di martedì 8 settembre 2020) La star de Il Trono di Spade Maisie Williams ha fatto luce sul finale pensato in origine per il personaggio del Re della Notte. Il finale pensato per il personaggio del Re della Notte nell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, in origine, era diverso da ciò che abbiamo visto sul piccolo schermo. A rivelarlo è l'interprete di Arya Stark, Maisie Williams. In una nuova intervista, Maisie Williams è tornata a commentare il finale de Il Trono di Spade rivelando: "Kit Harington si aspettava che le cose andassero in un certo modo e ha perfino ... Leggi su movieplayer

