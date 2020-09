I romanzi di Battisti non li legge nessuno. Il suo ultimo libro è stato un flop (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – La vicenda giudiziaria dell’ex terrorista pluriomicida Cesare Battisti – che a maggio si è visto respingere ogni richiesta di alleviamento della condanna e ora tenta la carta estrema dello sciopero della fame – aveva fatto calare una coltre di silenzio su quella che era divenuta l’attività principale dell’ex terrorista durante la sua latitanza: la scrittura, che lo ha visto, nel corso degli anni, vestire i panni di un autore non particolarmente eccelso di romanzi noir, usciti anche per Einaudi (L’orma rossa, risalente agli anni Novanta quando Battisti risiedeva, latitante, in Francia) e per la casa editrice di sinistra DeriveApprodi. Ebbene ora, Battisti, dopo un silenzio creativo durato anni, avrebbe iniziato a scrivere una nuova opera ... Leggi su ilprimatonazionale

L'ex terrorista rosso Cesare Battisti sarebbe impegnato a scrivere un nuovo romanzo nel carcere di massima sicurezza sardo dove è detenuto. E' quanto apprende l'AdnKronos, sulla base di informazioni r ...

