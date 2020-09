I fratelli Bianchi si difendono sull’omicidio di Willy: “Sedata una rissa, non lo abbiamo visto a terra” (Di martedì 8 settembre 2020) Sta creando forti discussioni, soprattutto sui social, la versione dei fratelli Bianchi, ovvero dei due ragazzi accusati insieme ad altri amici (forse tre) per l’omicidio di Willy a Colleferro. Una storia che ha fatto tanto rumore in Italia, soprattutto per le testimonianza che parlano di violenza inaudita da parte del gruppetto in questione nei confronti del ventunenne. A maggior ragione, se pensiamo alla versione riportata da Repubblica e alle reazioni da parte dei loro parenti nel momento in cui hanno appreso che il giovane non ce l’avesse fatta. Ne abbiamo parlato stamane. La versione dei fratelli Bianchi sull’omicidio di Willy A testimonianza del fatto che, ad oggi, non ci siano ancora prove inconfutabili sulla colpevolezza dei ... Leggi su bufale

VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - TizianaFerrario : i fratelli Bianchi esempio di mascolinità tossica.Ragazzi dissociatevi dal loro modello non con gli insulti agli a… - LaStampa : Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucciso il ventunenne di Paliano, sono esperti di Mixed Ma… - gemmagaetani : RT @Machiavelli_it: Fratelli Bianchi: ma che Salvini e fascismo, questi sono figli di Gomorra - bizcommunityit : Colleferro, i fratelli Bianchi respingono tutte le accuse: “Non abbiamo toccato Willy -