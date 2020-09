Esemplare di Sciacallo dorato avvistato in Piemonte (Di martedì 8 settembre 2020) Fototrappola cattura nell’Alessandrino l’immagine di un Esemplare di Sciacallo dorato, canide di una specie protetta che sta conquistando l’Europa avvistato in Piemonte, in provincia di Alessandria, un Esemplare di Sciacallo dorato. Si tratta di un canide di una specie protetta che sta conquistando l’Europa dopo una forte espansione partita dal Caucaso e dall’Europa centro orientale.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

VALDOBBIADENE - Non è una volpe quella che si aggira tra i vigneti di Valdobbiadene in questi giorni ma un raro esemplare di sciacallo dorato. L'animale è stato fotografato da Luciano Todoverto, che h ...

VALDOBBIADENE - Non è una volpe quella che si aggira tra i vigneti di Valdobbiadene in questi giorni ma un raro esemplare di sciacallo dorato. L'animale è stato fotografato da Luciano Todoverto, che h ...