Enel completa rifinanziamento obbligazioni ibride (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Si è conclusa l’offerta volontaria non vincolante “Tender Offer” lanciata da Enel lo scorso primo settembre, volta al riacquisto, e alla successiva cancellazione, delle proprie obbligazioni ibride in scadenza a settembre 2076 e aventi un importo pari a 500 milioni di sterline, con prima reset date, corrispondente alla prima data per l’optional redemption, al 15 settembre 2021, e cedola pari a 6,625%. L’operazione ha consentito di completare il rifinanziamento di parte del portafoglio di obbligazioni non convertibili subordinate ibride, in linea con la strategia finanziaria del Gruppo delineata nel Piano Strategico 2020-2022, che prevede il rifinanziamento di 13,8 miliardi di euro di debito al ... Leggi su quifinanza

EnelEnergiaHelp : @auriga56 Ciao, ti seguiamo! Al fine di gestire al meglio la tua richiesta inviaci in un messaggio privato il codi… - EnelEnergiaHelp : @Giuseppek17 Ciao Giuseppe, ti comunico che abbiamo provveduto a risolvere l' anomalia verificatasi sulla tua richi… - EnelEnergiaHelp : @matteopapaluca Ciao Matteo! Riceverai il buono amazon tramite email entro 180 giorni dal momento in cui l'offerta… - EnelEnergiaHelp : @Vik_Sc Ciao @Vik_Sc , ti stiamo seguendo, per gestire al meglio la tua esigenza ti invitiamo a riportare in un me… - EnelEnergiaHelp : @mamabuange Ciao, abbiamo risposto in un messaggio privato indicandoti come recuperare i contatti del tuo Distribut… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel completa Enel completa il rifinanziamento di obbligazioni ibride askanews Imprese: Enel, completato rifinanziamento obbligazioni ibride

Roma, 08 set 18:59 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa l’offerta volontaria non vincolante ("Tender offer") lanciata da Enel Spa ("Enel" o la "Società") lo scorso primo settembre, volta al riacquisto, e ...

Per Enel Italia in Commissione Bilancio della Camera è già futuro

Roma. Il mondo dell’energia sta vivendo una forte accelerazione nel superamento della produzione tradizionale che sarà sostituita in maniera sempre più rilevante dalle fonti rinnovabili. Sicuramente s ...

Roma, 08 set 18:59 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa l’offerta volontaria non vincolante ("Tender offer") lanciata da Enel Spa ("Enel" o la "Società") lo scorso primo settembre, volta al riacquisto, e ...Roma. Il mondo dell’energia sta vivendo una forte accelerazione nel superamento della produzione tradizionale che sarà sostituita in maniera sempre più rilevante dalle fonti rinnovabili. Sicuramente s ...