E-sharing, a Napoli monopattini elettrici per spostarsi tra le vie del centro (Di martedì 8 settembre 2020) Da oggi a Napoli i monopattini elettrici di Helbiz sono a disposizione dei cittadini napoletani e dei turisti per spostarsi fra le vie del centro citta’. Oggi nel cortile di Palazzo san Giacomo e’ avvenuta la presentazione del servizio di sharing delle 900 unita’ a due ruote che verranno progressivamente collocate nei punti nevralgici della citta’: Piazza del Plebiscito, Quartieri Spagnoli, Chiaia, Mergellina, Pallonetto Santa Lucia, Borgo Orefici, in virtu’ del bando della durata di due anni indetto dal Comune di Napoli per gli operatori che offrono servizi di mobilita’ elettrica appunto in sharing. I mezzi potranno circolare all’interno di un’area di circa 3 km quadrati con sosta libera (eccezion fatta ... Leggi su ildenaro

HDmotori : Helbiz sharing: come funziona, città e prezzi | 900 monopattini a Napoli - hashtag24news1 : Stamani nel cortile di Palazzo san Giacomo è avvenuta la presentazione del servizio di sharing delle 900 unità a du… - napolicittametr : Metronapoli - Al via anche a Napoli il servizio di sharing: 900 monopattini elettrici della Helbiz per innovare la… - NaplesThe : Smart mobility a Napoli, monopattini elettrici per tutti con il servizio di sharing - mattinodinapoli : Smart mobility a Napoli, monopattini elettrici per tutti con il servizio di sharing -