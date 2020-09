Difetto allo stabilizzatore, Boeing rallenta la consegna dell'787 Dreamliner (Di martedì 8 settembre 2020) «Sono in corso analisi per determinare se servono azioni anche sulla flotta in servizio» Leggi su media.tio.ch

Nuova grana per Boeing. Il colosso dell'aviazione americano ha rallentato le consegne per il 787 Dreamliner per una difetto allo stabilizzatore orizzontale. «Ci stiamo prendendo del tempo per ispezion ...

