Coronavirus: lieve rialzo dei contagiati (1370). Calano invece le vittime (10) (Di martedì 8 settembre 2020) Sono 1370 i nuovi casi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 10 i decessi (ieri 12) che portano a 35.563 il totale dei morti dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute, secondo cui si registra un lieve rialzo dei nuovi contagiati ( ieri 1.108 ). Attualmente sono positive 33.789 persone, con un incremento di 796 casi rispetto a ieri. In merito ai tamponi, ne sono stati effettuati 92.403 nelle ultime 24 ore, quasi il doppio rispetto al dato di ieri quando i tamponi erano stati 52.553 (ma il giorno precedente era domenica). Complessivamente dall'inizio della Pandemia Covid-19 in Italia sono stati effettuati 9.364.213 tamponi. Grazie al sospetto diagnostico fino ad oggi sono stati individuati 233.555 positivi mentre le attività di screening hanno ... Leggi su ilfogliettone

palermomaniait : Coronavirus in Sicilia: 84 i nuovi positivi, aumentano i tamponi - - NuovoSud : Coronavirus, lieve risalita dei contagi nelle ultime 24 ore: 1.370 e dieci morti - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Coronavirus, in lieve aumento i nuovi casi in #Italia +1.370 nelle ultime 24 ore (ieri +1.108). Le vittime 10 (ieri 12… - carlasignorile : #Coronavirus, in lieve aumento i nuovi casi in #Italia +1.370 nelle ultime 24 ore (ieri +1.108). Le vittime 10 (ier… - Ettore572 : RT @tg2rai: #Coronavirus, lieve calo dei positivi in #Italia anche per il minor numero di tamponi effettuati. E in alcune scuole del nord p… -