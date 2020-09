Coronavirus, in aumento i positivi in provincia + 39 rispetto a ieri (Di martedì 8 settembre 2020) Totale dei casi attuali positivi in provincia di Trapani 135 (+ 39 rispetto a ieri, il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Alcamo 14; Buseto Palizzolo 12; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 6; Erice 6; Gibellina 0; Marsala 12; Mazara del Vallo 8; Paceco 0;... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumento Coronavirus, un nuovo strano sintomo in aumento: si chiama parosmia QuiFinanza Come lavare le divise scolastiche in tempi di Covid-19: i consigli per disinfettare bucato e zaini

Le scuole stanno per riaprire e, nonostante il numero dei contagi da Covid-19 sia nuovamente in aumento, milioni di ragazzi e di bambini torneranno tra i banchi tra poche settimane. Cosa possono fare ...

