Coronavirus, bambina di 7 anni positiva nel Napoletano (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Altre 7 persone contagiate a Castellammare di Stabia per un totale di 28 casi in città. Come ha annunciato il sindaco Gaetano Cimmino si tratta di una 30enne, un 29enne, una 56enne, una 58enne, un 26enne, un 66enne e una piccola di 7 anni che si sono sottoposti al tampone, osservando regolarmente l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva. “Alcuni dei contagiati – spiega Cimmino – rientravano da fuori regione, per altri sono in corso indagini epidemiologiche. L’esito positivo del tampone ha confermato il contagio. A loro auguro di guarire in fretta e di vincere la loro battaglia con il Coronavirus. In questo momento stiamo affrontando settimane impegnative ed abbiamo l’obbligo di tenere alta la guardia. Rispettare le regole è ... Leggi su anteprima24

