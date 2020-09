Conte scioccato dalla morte di Willy: "Cosa diremo ai nostri figli? Di non intervenire in una lite?" (Di martedì 8 settembre 2020) “Ieri sono rimasto veramente e fortemente colpito. Vorrei dire anche scioccato, a tal punto che ho preferito non rilasciare dichiarazioni. Ho preferito parlare prima con i genitori del ragazzo. Ho trovato un papà affranto, come tutta la famiglia. Non spetta a me farmi carico delle investigazioni giudiziarie ma fermiamoci a riflettere: “Cosa diremo ai nostri figli? Di non intervenire in una lite?” Lo dice il premier Giuseppe Conte nel punto stampa da Beirut parlando di “cieca violenza”. Leggi su huffingtonpost

