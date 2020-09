Barty, stagione finita: "Non sarò né a Roma né a Parigi" (Di martedì 8 settembre 2020) Ashleigh Barty non parteciperà agli Internazionali d'Italia e non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno al Roland Garros . La numero uno del tennis mondiale ha annunciato la sua decisione con ... Leggi su corrieredellosport

oktennis : Ufficiale: Barty, stagione finita. Il Roland Garros perde la sua campionessa in carica - luca79ind : Roland Garros: Entry List Md e Qualificazioni Femminili. Ashleigh Barty rinuncia a Parigi e alla stagione 2020 - OA_Sport : Tennis: Ashleigh Barty rinuncia al Roland Garros e a tutta la stagione 2020 - livetennisit : Roland Garros: Entry List Md e Qualificazioni Femminili. Ashleigh Barty rinuncia a Parigi e alla stagione 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Barty stagione

Come avvenuto per lo US Open, anche il Roland Garros perde la sua campionessa in carica ben prima del via ufficiale del torneo. Come avvenuto a Flushing Meadows, lo Slam sulla terra battuta non avrà a ...Ashleigh Barty non parteciperà agli Internazionali d'Italia e non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno al Roland Garros. La numero uno del tennis mondiale ha annunciato la sua decisione con ...