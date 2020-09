Xbox Series S confermata dall'ennesimo rumor (Microsoft per favore annunciala una volta per tutte) (Di lunedì 7 settembre 2020) Xbox Series S o Lockhart che dir si voglia, non è ancora stata annunciata ufficialmente da Microsoft, ma innumerevoli fughe di notizie l'hanno praticamente confermata e sarà la variante più economica della console di punta della società, Xbox Series X. Nelle ultime settimane, le prove hanno continuato a crescere, con Xbox Series S individuata ovunque, dal sistema operativo Windows ai codici di prova di Xbox Game Pass alle scatole dei controller Xbox.Sebbene stiamo ancora aspettando un segnale da Microsoft, le nuove valutazioni per i giochi dell'ESRB potrebbero aver fornito ulteriori prove che indicano la sua esistenza. Le recenti valutazioni date dall'ESRB a ... Leggi su eurogamer

MansouriK3 : RT @JeuxActu: Xbox Series X : la console vendue 600$ ? - Pixel66 : RT @JeuxActu: Xbox Series X : la console vendue 600$ ? - Eurogamer_it : #XboxSeriesS sempre più concreta, manca solo l'annuncio di #Microsoft. - MicheleRagone26 : #Cyberpunk 2077, ecco nuovi dettagli sulla versione PS5 e Xbox Series X - Hatoms_ : RT @JeuxActu: Xbox Series X : la console vendue 600$ ? -