Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 7 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 7 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella prima puntata della nuova stagione del dating show? Oggi, vedremo il Trono Over. Torna settembre e tornano anche tronisti e corteggiatori di Maria de Filippi ma soprattutto torna lei, Gemma Galgani. Oggi, essendo la prima puntata, la padrona di casa spiegherà a tutti come funziona il nuovo format e cosa è cambiato rispetto agli anni passati date le normative anti Covid. Si passerà poi subito alla protagonista indiscussa, la dama torninese. Gemma, in questi mesi, ha frequentato Nicola Vivarelli (alias Sirius) ma i due nonostante ... Leggi su zon

