Storie Italiane, Wilma Goich si commuove ricordando la figlia scomparsa, Susanna Vianello (Di lunedì 7 settembre 2020) A . Nello studio di Eleonora Daniele, l’artista ha raccontato il dolore per la perdita vissuta cinque mesi fa e che ha segnato in modo indelebile sia lei che l’ex marito Edoardo Vianello. “Negli ultimi giorni stavo un po’ meglio – ha raccontato la Goich -, ma quando poi ti ritrovi a parlare di queste cose è inevitabile piangere, è dura è molto dura … Oggi sono 5 mesi – ha aggiunto parlando della scomparsa di Susanna Vianello -, troppo poco tempo e quindi come fai c’è un vuoto pazzesco che è difficile riempire, lo riempio coi pensieri, con i ricordi, con mio nipote che mi sta vicinissimo. Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, Si siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente ... Leggi su dilei

