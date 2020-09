Scuola, la Campania dice stop: rinviato l’inizio (Di lunedì 7 settembre 2020) Scuola, la Campania ha deciso ufficialmente di posticipare l’inizo dell’anno scolastico come succederà anche in altre regioni italiane Ognuno per sè e la Scuola italiana scopere ancora una volta di non avere una linea comune. Se oggi in alcune regioni, o province, gli alunni hanno ricomonciaro, c’è chi invece ha deciso di rinviare l’inizio dell’anno … L'articolo Scuola, la Campania dice stop: rinviato l’inizio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

