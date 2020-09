Scuola, Azzolina “Ingiusto essere accusati di ritardi” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La ripartenza della Scuola è un segno di rinascita per il Paese”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ad Agorà su Rai3. “essere accusati di ritardi è ingiusto, in due mesi consegneremo 2,4 milioni di banchi, Arcuri sta lavorando e tanti banchi sono già arrivati, via via arriveranno altri e a settembre la Scuola primaria sarà quasi tutta coperta”, ha aggiunto.“Noi abbiamo lavorato per trovare nuovi spazi e garantire il distanziamento di un metro, non è scontato, basta vedere le immagini delle scuole francesi e tedesche per vedere che le mascherine ci sono – ha spiegato Azzolina -. In Italia se c'è il metro di distanza la mascherina può non ... Leggi su liberoquotidiano

