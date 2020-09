Sara Nocentini: “La sinistra che appoggia Giani ha fatto una scelta giusta” (Di lunedì 7 settembre 2020) Si è data il nome di “sinistra civica ecologista”, ha raccolto le forze di Mdp-Articolo 1 e di un pezzo di sinistra italiana, insieme ad alcune realtà indipendenti, e alle elezioni regionali toscane ha deciso di appoggiare, con un suo programma, Eugenio Giani. Una scelta diversa da quella della Toscana a sinistra di Tommaso fattori, e di cui Sara Nocentini, ex assessore regionale alla cultura nella prima giunta Rossi, e ancor prima portavoce del Forum sociale europeo di Firenze 2002, … Continua L'articolo Sara Nocentini: “La sinistra che appoggia Giani ha fatto una scelta ... Leggi su ilmanifesto

