San Valentino Torio: in tanti per l’ultimo saluto a Luana (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Valentino Torio (Sa) – Lacrime, commozione e dolore hanno accompagnato nella chiesa di Maria Santissima della Consolazione di San Valentino Torio i funerali di Luana Rainone, la mamma di 31 anni scomparsa il 23 luglio scorso e ritrovata venerdì mattina nel fondo di un pozzo per le acque nere in via Fontanelle a Poggiomarino. A condurre gli investigatori al suo corpo privo di vita, la stessa mano che quella vita l’aveva spezzata, uccidendola con un coltello dopo un litigio. Così Nicola Del Sorbo, 34 enne originario di Angri, ha confessato agli investigatori: Luana gli avrebbe chiesto di lasciare la compagna, madre dei suoi 3 figli, lui avrebbe perso il controllo e l’avrebbe colpita alla gola con un coltello da cucina, prima ... Leggi su anteprima24

