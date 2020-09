Roma, non la conosce ma la perseguita da mesi: ‘Uno di questi giorni ti massacro’, arrestato 26enne romeno (Di lunedì 7 settembre 2020) Esasperata e terrorizzata dalle persecuzioni e dalle minacce di un uomo, una ragazza ha chiamato la Polizia di Stato per chiedere aiuto. I fatti Quando la pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, è arrivata, la giovane ha raccontato che il ragazzo, seduto ancora sul muretto davanti a loro, la molestava ormai da circa dieci mesi. C.A.D., romeno di 26 anni, perseguitava la sua vittima tutti i giorni aspettandola fuori dal posto di lavoro per insultarla e minacciarla, senza però averla mai personalmente conosciuta. Nella serata di ieri, le si è avvicinato con una bottiglia in mano gridando: ”Ti spacco la bottiglia in faccia! Uno di questi giorni ti massacro!” Fortunatamente in suo aiuto sono intervenuti due dipendenti di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ignaziocorrao : Non credo sia sbagliato identificare i #negazionisti presenti a Roma oggi, tracciarli e fargli prendere il solenne… - pdnetwork : A Roma manifestazione vergognosa dei #negazionisti e #nomask. Insultate così le vittime del #Covid, fischiato Matta… - Capezzone : +++Urgente. Cercasi pallottoliere da consegnare a Roma Centro, zona Palazzo Chigi. Telefonare Giuseppe o Rocco, ore… - zazoomblog : Roma non la conosce ma la perseguita da mesi: ‘Uno di questi giorni ti massacro’ arrestato 26enne romeno -… - RosalbaSegatori : RT @1970Germano: Finalmente, un candidato con una visione per #Roma Paolo Ciani: «Restituire alla Capitale d’Italia una visione, un ruolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Roma, Gassmann: "Non so chi voterò, ma non mi sembra che città stia meglio di 10 anni fa" Adnkronos Riprendersi dall’afasia dopo un ictus? E’ più facile con la realtà virtuale

Non possono nemmeno leggere né scrivere ... di Napoli e direttore del Laboratorio di Ricerca dell’Afasia dell’Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma. Promettente perché potrebbe delineare nuove ...

Sky - Fonseca non vuole perdere Dzeko

Edin Dzeko, centravanti classe 1984 della Roma e della nazionale bosniaca, continua ad essere nel mirino della Juventus: come riportato dai colleghi di "Sky Sport", però, il tecnico dei giallorossi, F ...

Non possono nemmeno leggere né scrivere ... di Napoli e direttore del Laboratorio di Ricerca dell’Afasia dell’Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma. Promettente perché potrebbe delineare nuove ...Edin Dzeko, centravanti classe 1984 della Roma e della nazionale bosniaca, continua ad essere nel mirino della Juventus: come riportato dai colleghi di "Sky Sport", però, il tecnico dei giallorossi, F ...