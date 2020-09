Roma distrutta, Milano e Sassari vincono ancora. La Fortitudo si prende il derby (Di lunedì 7 settembre 2020) OLBIA - Tre successi su tre per Sassari che mantiene la vetta del gruppo D della Supercoppa Italiana battendo per 91-89 Brindisi . Bilan e Pusica ne mettono a referto 20 e 24 regalando il successo ai ... Leggi su corrieredellosport

rubro74 : Una vita spezzata e una famiglia distrutta nell'anima x colpa di un branco di ominidi - Michele38081162 : Anna devi ammettere che Roma e stata distrutta sia dalla destra che dalla sinistra. Perché in questo paese fare del… - lorenzolume : @La_manina__ @matteorenzi @ivanscalfarotto noi a Roma ci becchiamo da decenni dei sindaci indecorosi. Ma sono stati… - mllogiacco : Evidentemente non esce da anni dalla villa in cui vive. Perché Roma è stata definitivamente distrutta dai 5 anni di… - biziocir : @Frances51070652 eh no però mica ci può passare Roma per questi cialtroni! Troppo bella per essere distrutta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma distrutta Roma distrutta, Milano e Sassari vincono ancora. La Fortitudo si prende il derby Corriere dello Sport Roma distrutta, Milano e Sassari vincono ancora. La Fortitudo si prende il derby

OLBIA - Tre successi su tre per Sassari che mantiene la vetta del gruppo D della Supercoppa Italiana battendo per 91-89 Brindisi. Bilan e Pusica ne mettono a referto 20 e 24 regalando il successo ai s ...

Ucciso a calci e pugni. "Difendeva un amico". Arrestati i 4 picchiatori

Ucciso per difendere un amico. Massacrato di botte all'uscita di un pub, colpito con calci e pugni, Willy Monteiro Duarte, 21 anni, di origini capoverdiane. Arrestati per omicidio preterintenzionale i ...

OLBIA - Tre successi su tre per Sassari che mantiene la vetta del gruppo D della Supercoppa Italiana battendo per 91-89 Brindisi. Bilan e Pusica ne mettono a referto 20 e 24 regalando il successo ai s ...Ucciso per difendere un amico. Massacrato di botte all'uscita di un pub, colpito con calci e pugni, Willy Monteiro Duarte, 21 anni, di origini capoverdiane. Arrestati per omicidio preterintenzionale i ...