Roccapiemonte, intitolata a Mimì Sellitto l’area “Scuola Arcieri” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoccapiemonte (Sa) – Uno spazio in memoria di Mimì Sellitto, per ricordare una persona che si è spesa sul territorio di Roccapiemonte per il sociale e lo sport, specie per far emergere la bravura di alcuni giovani locali in una disciplina, il tiro con l’arco, poco reclamizzata ma che, a livello olimpico, ha sempre regalato grandi soddisfazioni alla nostra nazione. Alla presenza di familiari e amici di Mimì, del presidente dell’Associazione Arcieri Rocca di San Quirico Sigilfredo Sellitto, del presidente onorario Antonio Sellitto, del vice Sindaco Alfonso Trezza e dell’Assessore allo Sport Roberto Fabbricatore, nella giornata di ieri 6 settembre 2020, il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ha provveduto a ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Roccapiemonte intitolata Roccapiemonte, intitolata a Mimì Sellitto l'area "Scuola Arcieri" anteprima24.it