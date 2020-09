Regionali, Mentana: 'Se in Liguria andasse malissimo, contraccolpi per il governo' (Di lunedì 7 settembre 2020) Enrico Mentana dice la sua sulle prossime elezioni Regionali . Ospite di Myrta Merlino nella nuova edizione de L'aria che tira su La7, il conduttore del Tg della tv di Urbano Cairo non risparmia critiche al governo Conte e alle forze politiche che lo sostengono. Secondo le sue previsioni, infatti, se la sconfitta del ... Leggi su it.blastingnews

BiancoliRosella : RT @DicePatrizia: Sto ascoltando Mentana dalla Merlino. Analisi politica sulle possibili conseguenze a seguito regionali e referendum. Ha n… - domcamodeca : La previsione di #mentana sul futuro di #Conte! - domcamodeca : Regionali, Mentana: ‘Se in Liguria andasse malissimo, contraccolpi per il governo’ - codeghino10 : RT @La7tv: #lariachetira Rischio caduta del governo, Enrico Mentana: 'Ove andasse malissimo in Liguria, dove M5S e PD appoggiano Sansa, ci… - codeghino10 : RT @La7tv: #lariachetira Enrico #Mentana (Direttore del TG La7): 'Il PD amministra Marche, Toscana, Campania e Puglia. Tre di queste region… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Mentana Enrico Mentana: "L'esito delle elezioni regionali cambierà gli equilibri, anche per l'opposizione" La7 MENTANA SBERTUCCIA I NEGAZIONISTI DEL COVID SCESI IN PIAZZA A ROMA

Ve lo assicuro: era da decenni che non sentivo così tante boiate insieme come quelle che ho ascoltato in pochi minuti al raduno negazionista di Roma. Noi ridiamo dei terrapiattisti, guardiamo con comp ...

Giorgia Meloni può far saltare il banco nelle Marche: il sondaggio, regione sempre più a destra

Per le regionali nella Marche la sfida è fra Maurizio Mangialardi, piddino, e Francesco Acquaroli, meloniano. Ma la situazione è in realtà molto più complessa. Gli ultimi sondaggi parlano di otto-diec ...

Ve lo assicuro: era da decenni che non sentivo così tante boiate insieme come quelle che ho ascoltato in pochi minuti al raduno negazionista di Roma. Noi ridiamo dei terrapiattisti, guardiamo con comp ...Per le regionali nella Marche la sfida è fra Maurizio Mangialardi, piddino, e Francesco Acquaroli, meloniano. Ma la situazione è in realtà molto più complessa. Gli ultimi sondaggi parlano di otto-diec ...