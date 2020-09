Quarto, bloccata con soldi falsi nel reggiseno: 36enne arrestata – IL NOME (Di lunedì 7 settembre 2020) La donna è stata vista entrare e uscire da diversi negozi di Quarto senza acquistare nulla, atteggiamento che ha insospettito i carabinieri. I Carabinieri hanno arrestato per possesso di monete false Giuseppina Bazzi, 36 anni, di Quarto, in provincia di Napoli. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato la donna … Leggi su 2anews

