Previsioni Meteo Toscana: domani sereno o poco nuvoloso, addensamenti in Appennino (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso. addensamenti anche consistenti in Appennino durante la notte e le prime ore della mattina. Venti: deboli o localmente moderati da nord-est. Mari: poco mossi, mossi al largo fino alla mattina. Temperature: in aumento le minime, massime in aumento specie sulla costa centro-meridionale. Mercoledì 9 sereno o poco nuvoloso. Modesti addensamenti cumuliformi pomeridiani nell’interno; non esclusi isolati brevi rovesci ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #6settembre #ANSA - Adnkronos : #Meteo: SETTIMANA TORMENTATA, subito #PIOGGE e #NUBIFRAGI, poi un Insidioso VORTICE! Ecco le #PREVISIONI Complete… - zazoomblog : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a domenica 13 Settembre: settimana di rovesci e temporali sparsi… - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso Temperature min 30 max 30 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso min 30 max 30 -