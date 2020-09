Pd: la Direzione per il nodo Referendum e l'assedio di Zingaretti (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Si riunirà alle 12 la Direzione nel corso della quale Nicola Zingaretti chiederà ufficialmente al Pd di sposare la linea del Sì al Referendum, forte della legge elettorale e delle riforme entrate nel calendario dell'Aula di Montecitorio. Risultati di fronte ai quali comunque il segretario dem non può ancora tirare il fiato perché il clima nel partito continua a essere teso e l'approssimarsi delle Regionali non aiuta a ritrovare serenità. Il Pd sente di poter andare sul velluto solo in Campania, mentre Puglia, Marche, Liguria, Valle D'Aosta, Veneto, e anche Toscana, si racconta di una partita tutta da giocare. E l'incertezza, come spesso avviene, sta creando timori e sospetti anche nei gruppi parlamentari. La pole position ... Leggi su agi

LegaSalvini : Capitano atterrato a Brindisi, i tassisti l’hanno aspettato per parlare con lui dei loro problemi. Sempre disponibi… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #Masterclass #TildaSwinton: “Stiamo capendo gradualmente che classificare e definire… - LiaQuartapelle : In direzione Vilnius con @lauraboldrini per incontrare #SvetlanaTikhanovskaya. Per ascoltare le idee dell’opposizio… - Agenzia_Italia : Pd: la Direzione per il nodo Referendum e l'assedio di Zingaretti - gabrijust7 : Il Pd si schiera per il Sì al referendum e diventa una corrente di Di Maio -

Ultime Notizie dalla rete : Direzione per Pd: la Direzione per il nodo Referendum e l'assedio di Zingaretti AGI - Agenzia Italia Pesaro: Giorgia Meloni a Pesaro per sostenere Acquaroli: “Infrastrutture, sanità e coraggio, così ricostruiremo le Marche”

5' di lettura 06/09/2020 - Un vero e proprio blitz nel pesarese con vista sulla splendida Palla di Pomodoro: l’Onorevole Giorgia Meloni fa tappa nelle Marche nelle prime ore del pomeriggio odierno per ...

Una nuova area verde al parco fluviale di Cuneo per ricordare Camilla, morta nell’incidente di Castelmagno

Un’area verde polifunzionale nel ricordo di Camilla Bessone, una dei 5 «ragazzi delle stelle» morti in un incidente, il 12 agosto, sulle montagne di Castelmagno. Sarà realizzata al Parco fluviale di C ...

5' di lettura 06/09/2020 - Un vero e proprio blitz nel pesarese con vista sulla splendida Palla di Pomodoro: l’Onorevole Giorgia Meloni fa tappa nelle Marche nelle prime ore del pomeriggio odierno per ...Un’area verde polifunzionale nel ricordo di Camilla Bessone, una dei 5 «ragazzi delle stelle» morti in un incidente, il 12 agosto, sulle montagne di Castelmagno. Sarà realizzata al Parco fluviale di C ...