Paolini-Voegele in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Istanbul 2020

Il primo turno del Wta di Istanbul 2020 proporrà lo scontro fra Jasmine Paolini e Stefanie Voegele, sostanzialmente equilibrato. L'azzurra proverà a giocare le proprie carte contro l'ostica opponente elvetica, abile tatticamente e in grado di creare grattacapi sul rosso a qualsivoglia tipologia di avversaria. Il match andrà in scena domani, martedì 8 settembre, come secondo incontro dalle ore 12.00 italiane (dopo Schmiedlova-Juvan), dunque non prima delle ore 13.30. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 224 di Sky e 64 del digitale terrestre), con il sito e la pagina Facebook ufficiali dell'emittente a fungere da piattaforme streaming. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ...

Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto-Monticone sono impegnate nelle qualificazioni del “TEN BNP Paribas Tennis Championships” (WTA International - 202.250 dollari di montepremi) che si disputa sui ca ...

Il tabellone principale del torneo WTA International di Istanbul, che è stato riposizionato nella seconda settimana degli US Open, è stato sorteggiato. 30 le giocatrici al via, con le prime due teste ...

