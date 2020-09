Nel Lazio da oggi canale protetto per tamponi a pazienti oncologici (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “Da oggi i pazienti oncologici nel Lazio hanno un canale dedicato per eseguire il tampone naso-faringeo per Coronavirus presso IFO Regina Elena – San Gallicano e l’ospedale Sandro Pertini (Asl Roma 2). I pazienti fragili, immunodepressi e oncologici, (al Pertini anche i dializzati) alla ripresa di scuole e attivita’, vengono accolti con modalita’ protetta e prioritaria in due punti strategici della citta’ di Roma. Una iniziativa per offrire un clima di maggiore sicurezza e serenita’ a quei pazienti che gia’ si trovano in uno stato emotivo di stress per il percorso di cura.” “Qui tutte le informazioni per accedere agli IFO: ingresso da Via Elio Chianesi 53, dove e’ stato ... Leggi su romadailynews

