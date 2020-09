Molinaro torna al Venezia: è ufficiale (Di lunedì 7 settembre 2020) Venezia - Un altro nuovo acquisto per il Venezia . O meglio, un ritorno. È ufficiale l'accordo del club lagunare con il difensore classe 1983 Cristian Molinaro , di nuovo arancioneroverde dopo l'... Leggi su corrieredellosport

VENEZIA - Un altro nuovo acquisto per il Venezia. O meglio, un ritorno. È ufficiale l'accordo del club lagunare con il difensore classe 1983 Cristian Molinaro, di nuovo arancioneroverde dopo l'arrivo ...

CALCIO, VENEZIA: MOLINARO FIRMA CONTRATTO ANNUALE

Il difensore Cristian Molinaro, 37 anni, torna al Venezia Fc firmando un accordo fino al 30 giugno 2021, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2022. Molinaro, che nel corso della passata stagione h ...

