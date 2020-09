Mercedes Classe S sempre più ammiraglia (Di lunedì 7 settembre 2020) A piccole tappe, la Mercedes ha svelato le caratteristiche della sua nuova ammiraglia: la Classe “S”, denominazione che nasce ufficialmente con il modello “116” del 1971. Volendo essere puntigliosi, però, la prima vera ammiraglia di casa è stata la “220” del 1951. La mole di elettronica applicata è davvero impressionante, non è possibile trattare con dovizia tutti gli argomenti, ci vorrebbe un testo biblico, però possiamo tracciare un profilo d'insieme. Iniziamo col dire che l'auto cresce un po': di 54 mm, per un totale di 5.179 mm, la versione a passo corto e di 34, per 5.255 mm quella a passo lungo e, ovviamente, cresce anche lo spazio interno e la capacità del bagagliaio da 550 litri (+ 20). Arrivano in gamma versioni con asse posteriore ... Leggi su iltempo

