Le scuse a Elly Schlein per il commento di Gervasoni, definito «battute rozze e volgari» (Di lunedì 7 settembre 2020) Si trattava di un esperimento sociale a detta di Marco Gervasoni. Il triste commento che ha fatto su Elly Shlein criticandone l’aspetto fisico è stato fatto passare come «esperimento di psicologia sociale» dal diretto interessato, che ha elogiato la testata Dagospia per averlo capito. A non aver compreso il senso del gesto – la cui giustificazione regge ben poco – è uno dei colleghi dell’Università degli Studi del Molise. Il docente di Diritto costituzionale Michele Della Morte si è rivolto direttamente a Elly Schlein su Twitter per chiedere scusa del comportamento del collega. LEGGI ANCHE >>> Ora Gervasoni dice che il tweet in cui si chiede se Elly Schlein ... Leggi su giornalettismo

"Il mio era un esperimento sociale. Volevo dimostrare come il body-shaming sia uno strumento di lotta politica, che funziona solo in determinati casi". A parlare, interpellato dall'Adnkronos, è il doc ...

In California, evidentemente la maternità non è tra le categorie considerate a rischio dalla norme anti-Covid, allora Buffy Wicks ha portato la bambina con sé È tutto documentato da un video social e ...

