L’Atletico dice no al City per Gimenez, tutto su Kalidou Koulibaly (Di lunedì 7 settembre 2020) Stando a quanto riportato dal portale spagnolo “AS” la trattativa del City per Gimenez sembra essere saltata, il club di Guardiola punta tutto su Koulibaly. … L'articolo L’Atletico dice no al City per Gimenez, tutto su Kalidou Koulibaly proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

erredantes : @cuoredialiante Praticamente dice che non è un'operazione sostenibile per l'Atlético e chiosa sostenendo che è semp… - yutomanga : RT @NonSoloJuve: SUAREZ-ATLÉTICO? “L'Atletico ha difficoltà a competere con club come la Juve” [Lo dice colui che ha lanciato la news Sua… - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: SUAREZ-ATLÉTICO? “L'Atletico ha difficoltà a competere con club come la Juve” [Lo dice colui che ha lanciato la news Sua… - RConte90 : RT @NonSoloJuve: SUAREZ-ATLÉTICO? “L'Atletico ha difficoltà a competere con club come la Juve” [Lo dice colui che ha lanciato la news Sua… - hbk_89 : RT @NonSoloJuve: SUAREZ-ATLÉTICO? “L'Atletico ha difficoltà a competere con club come la Juve” [Lo dice colui che ha lanciato la news Sua… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atletico dice Valentina Petrillo: “Sono trans e disabile, correrò con le donne inseguendo Tokyo” Rep