La Roma perde, Bavagnoli tuona: "Serve un bagno di umiltà" (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma - In casa giallorossa è, già, tempo di riflettere. Alla terza giornata di campionato , in casa dell'Empoli, è arrivata la prima sconfitta della squadra di Betty Bavagnoli , i punti raccolti sono ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Roma perde La Roma perde, Bavagnoli tuona: "Serve un bagno di umiltà" Corriere dello Sport Brutto incidente a Roma, perde il controllo dell’auto e si ribalta: mamma e figlia di 9 anni in codice rosso

Brutto incidente quello avvenuto a Roma, in via di Valle Muricana, nella tarda serata di ieri intorno alle 22:30. Una donna di 41 anni – per cause ancora in fase di accertamento – ha perso il controll ...

COLLEFERRO, 21ENNE UCCISO A CALCI E PUGNI: 4 FERMI/ Intervenuto per proteggere amico

Choc a Colleferro, comune a due passi da Roma, dove un ragazzo di appena 21 anni è stato ucciso a suon di botte dopo una maxi rissa scoppiata in strada. La notizia è riportata da praticamente ogni org ...

