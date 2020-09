Johnny lo Zingaro: lo hanno fatto evadere ancora, potrebbe tornare a colpire (Di lunedì 7 settembre 2020) Evade ancora una volta uno dei banditi più sanguinari della Roma anni ’70 e ’80. Giuseppe Mastini era in permesso premio ma non è rientrato in carcere. giuseppe mastini, detto johhny lo ZingaroLe cose incomprensibili della giustizia italiana. Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, sarà duramente attaccato dopo questo episodio, anche se l’ordinamento penitenziario e il codice penale, non li ha scritti lui. Giuseppe Mastini, alias Johnny lo Zingaro, era già evaso nel 2017, eppure si trovava lo stesso in permesso premio. Un ergastolano. Mastini era stato il terrore della Roma anni ’70 e ’80. Aveva solo 11 anni quando ha iniziato a uccidere. Tra gli altri reati, era stato anche coinvolto nell’inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini. Ma la ... Leggi su chenews

