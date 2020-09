Incendio riduce la loro casa in macerie, poi il colpo di scena più inatteso (Di lunedì 7 settembre 2020) Jason e Chloe Caroll sono increduli di fronte al colpo di scena tra le macerie della loro casa, del tutto distrutta da un terribile Incendio Jason e Chloe Caroll sono dovuti scappare di casa a Vacaville, a nord est di San Francisco, a causa di un Incendio divorando la loro abitazione. Così lei descrive quegli … L'articolo Incendio riduce la loro casa in macerie, poi il colpo di scena più inatteso proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : Incendio riduce

Yeslife

Più di 7000 acri di foresta andati in fumo in pochi giorni e oltre 3000 persone evacuate dalle proprie abitazioni. È il bilancio di un grosso incendio scoppiato sabato scorso, 5 settembre, in Californ ...La Sicilia non sembra avere tregua. Ancora fiamme infatti su Monte Grifone: dopo il disastroso incendio che ha ridotto in cenere il bosco della Moarda di Altofonte, sopra Palermo, ieri sera un altro v ...