Il virus corre in Europa: in Francia altre 7 zone rosse, boom di casi nel Regno Unito (Di lunedì 7 settembre 2020) La sofferenza degli ospedali non è comparabile a quella di marzo e aprile. I decessi sono diminuiti molto e l’età media dei contagiati si è abbassata. Ma il Coronavirus torna a correre in Europa. A preoccupare, in particolare, Francia e Gran Bretagna. Situazione seria anche in Spagna dove, in totale, è stato raggiunto il mezzo milione di casi. Stabile la Germania, con circa 1400 casi al giorno. Un numero non trascurabile, ma almeno non in aumento negli ultimi giorni. Dati alla mano, in Italia va meglio: ieri sono stati registrati 1300 nuovi casi, con poco meno di 77mila tamponi. I ricoveri sono aumentati, anche se in modo contenuto, e i malati di Covid in terapia intensiva sono 133, con un incremento di 12 unità ... Leggi su huffingtonpost

Corsa al vaccino anti-Covid, ma non arriverà prima di aprile

È corsa al vaccino anti-Covid. E, nell’ultima settimana, in Russia, negli Stati Uniti, in Europa si registra una potente accelerazione nelle sperimentazioni. Ma l’Organizzazione mondiale della sanità, ...

