Gomorra 5: "A Ciro è stato concesso di tornare", spiega Marco D'Amore: ecco perché (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ritorno di Ciro Di Marzio a Gomorra è sembrato a qualcuno una forzatura narrativa ma Marco D'Amore spiega perché il suo è l'unico personaggio che ha avuto la possibilità di tornare. Marco D'Amore torna sul set di Gomorra 5 nei panni di Ciro Di Marzio, dopo un anno di assenza: in un'intervista a Il Mattino l'attore spiega che il suo personaggio è ricomparso solo per "espiare". Se non avete ancora visto il finale della terza stagione di Gomorra, seguono . Col finale della terza stagione di Gomorra - La Serie il pubblico aveva detto addio a Ciro Di ... Leggi su movieplayer

DeliSte : Stanno per partire le riprese di Gomorra 5. Speriamo che il Covid non le ostacoli troppo. Che sia la stagione concl… - pineapplesclub : ho appena scoperto che esiste un film di gomorra dove ciro è vivo e vegeto mi sento un ???? dopo essere stata così ma… - Notiziedi_it : Gomorra 5, anticipazioni: la rivincita di Genny e Ciro - tossikogds : il mondo è nostro chico in gomorra sono ciro ?? - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Ciro Attanasio,candidato consigliere regionale in Campania a sostegno di De Luca,nel suo spot usa la frase di Gomorra 'C… -