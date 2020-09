Giulio Raselli distacco inaspettato | Ex di Uomini e Donne punta alla carriera (Di lunedì 7 settembre 2020) Giulio Raselli sembra aver messo in secondo piano sua relazione con Giulia D’Urso per dedicarsi maggiormente alla sua carriera. Cosa sta succedendo nella vita dell’ex tronista? La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso ha dovuto affrontare tantissime difficoltà sin dalla loro conoscenza all’interno di Uomini e Donne. Entrambi infatti, sono stati accusati di … L'articolo Giulio Raselli distacco inaspettato Ex di Uomini e Donne punta alla carriera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia verso l’addio? - #Uomini #Donne #Giulio #Raselli - QuotidianPost : Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia verso l’addio? - infoitcultura : Gossip Uomini e Donne: Giulia D’Urso e Giulio Raselli in crisi? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Raselli Uomini e Donne: Giulio Raselli affronta un hater SoloDonna Giulio Raselli distacco inaspettato | Ex di Uomini e Donne punta alla carriera

La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso ha dovuto affrontare tantissime difficoltà sin dalla loro conoscenza all’interno di Uomini e Donne. Entrambi infatti, sono stati accusati di essers ...

Uomini e Donne, Raselli e Giulia in crisi? Arriva una prova

Giulio Raselli protagonista di una delle storie più amate dal pubblico di Uomini e Donne, ha pubblicato una nuova foto su Instagram ed è boom di like. In particolare la foto lo vede insieme alla sua d ...

La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso ha dovuto affrontare tantissime difficoltà sin dalla loro conoscenza all’interno di Uomini e Donne. Entrambi infatti, sono stati accusati di essers ...Giulio Raselli protagonista di una delle storie più amate dal pubblico di Uomini e Donne, ha pubblicato una nuova foto su Instagram ed è boom di like. In particolare la foto lo vede insieme alla sua d ...